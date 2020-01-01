В Лондоне пройдет масштабная вечеринка в честь Brexit

Власти уже разрешили провести празднование выход страны из Евросоюза у стен парламента. Более 12 000 человек уже подали заявки на участие.

В день выхода из Европейского Союза 31 января возле парламента Великобритании состоится вечеринка. Лидер партии Brexit Найджел Фарадж уже получил разрешение на ее проведение. Об этом в среду, 15 января, сообщает Reuters.

Отмечается, что кампания Leave Means Leave (Уходить значит уходить), которая поддерживает выход из ЕС, заявила, что она успешно подала заявку на проведение мероприятия на Парламентской площади в Лондоне вечером 31 января.

"Это важный момент в истории этой страны, и его нужно отпраздновать", - сказал Фарадж.

Вечеринка, вероятно, станет одним из самых фотографируемых событий. Более 12 000 человек уже подали заявки на участие.

Ранее Фарадж жаловался, что ему отказали в разрешении запустить фейерверк из правительственного здания, парка Сент-Джеймс и с реки Темзы.

Вместе с тем, правительство еще не объявило о намерении проведения каких-либо мероприятий в последний день Brexit. Пока правительство отказывалось выделить государственные средства для того, чтобы Биг-Бен, который в настоящее время ремонтируется, пробил в момент выхода из ЕС.

Напомним, 9 января Палата общин парламента Великобритании окончательно завершила рассмотрение соглашения о выходе страны из Евросоюза и проголосовала за него. Британия планирует покинуть Евросоюз до конца января.

По данным СМИ, Британия потеряла на Brexit $170 миллиардов. А к концу года убытки Великобритании из-за выхода из Европейского союза, по прогнозам, увеличатся еще на 70 миллиардов фунтов.

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