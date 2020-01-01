Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин предложил кандидата на пост премьера РФ

Комментариев: 0
Российский президент предлагает Госдуме назначить главой правительства Михаила Мишустина.
Путин предложил Мишустину возглавить правительство
Путин предложил Мишустину возглавить правительство
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 15 января.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - говорится в сообщении.

Фото: kremlin.ru
 

Позже в Кремле сообщили, что Путин подписал указ об отставке правительства. Временное исполнение обязанностей председателя правительства он возложил на Дмитрия Медведева

После отставки правительства Путин сообщил, что намерен ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Путин, премьер-министр
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь