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В Конгрессе США назвали имена обвинителей Трампа

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Стали известны имена конгрессменов, которые станут менеджерами импичмента президента США.
Конгресс США
Конгресс США

В Конгрессе США представили членов Палаты, которые будут представлять обвинение в будущем судебном процессе над президентом Дональдом Трампом в Сенате. Их в среду, 15 января, назвала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на своей странице в Тwitter.

Так в семерку обвинителей вошли председатель комитета по вопросам разведки Адам Шифф и председатель Комитета по вопросам судебной власти Джерри Надлер.

Представители обвинения будут доказывать, что Трамп злоупотреблял властью и препятствовал Конгрессу и его следует отстранить от должности. Противостоять этому аргументу будет команда защиты Трампа, которую, как ожидается, возглавит адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне.

Позже в среду ожидается, что Палата проголосует за резолюцию, которая повлечет за собой передачу статей об импичменте в Сенат.

Ранее сообщалось, что импичмент Дональда Трампа сенаторы могут начать рассматривать в следующий вторник, 21 января.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа в рамках процедуры импичмента.

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Теги: Импичмент Президента, конгресс, Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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