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Путин назвал имя преемника Медведева

Комментариев: 3
Президент РФ определился с кандидатурой на пост премьер-министра.
Путин предлагает назначить руководителя налоговой службы РФ Михаила Мишустина премьер-министром.
Путин предлагает назначить руководителя налоговой службы РФ Михаила Мишустина премьер-министром.
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу РФ кандидатуру руководителя налоговой службы РФ Михаила Мишустина на кресло премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

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"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщили в Кремле.

Михаил Мишустин - российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук. С 6 апреля он руководит Федеральной налоговой службы Российской Федерации.



Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и правительство России подали в отставку

Президент РФ Путин заявил, что планирует ввести пост заместителя председателя Совета безопасности, на который назначить Медведева.

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Теги: Мишустин, Медведев, Путин, РФ
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    15.01.2020, 19:58
Оценка:  +16
Брюква_и_Клюква
медведевы приходят и уходят, только хyйло вечен. Интересно, сколько эта искусственная скотина будет еще править мокшами? 30 лет, 50?
Coюзник    15.01.2020, 19:04
Оценка:  +19
Coюзник
Одного Мишку на другого Мишку поменяли
Coюзник    15.01.2020, 19:05
Оценка:  +20
Coюзник
Только первый Мишка добрый и веселый, то второй Мишка злой и наверное жадный ...
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