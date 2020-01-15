Путин назвал имя преемника Медведева

Президент РФ определился с кандидатурой на пост премьер-министра.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу РФ кандидатуру руководителя налоговой службы РФ Михаила Мишустина на кресло премьер-министра. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщили в Кремле.



Михаил Мишустин - российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук. С 6 апреля он руководит Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и правительство России подали в отставку Президент РФ Путин заявил, что планирует ввести пост заместителя председателя Совета безопасности, на который назначить Медведева.

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