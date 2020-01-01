В Испании горит аэропорт, эвакуируют самолеты

Горит крыша аэропорта в городе Аликанте. Сейчас проводят эвакуацию пассажиров и самолетов.

В настоящее время нет информации о пострадавших dailymail.co.uk

В испанском городе Аликанте проводят эвакуируют аэропорта из-за масштабного пожара. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается возгорание произошло на крыше аэропорта. Сейчас проводят эвакуацию людей из зданий и самолетов.

Отмечается, что самолеты, которые должны были прибыть к Аликанте, перенаправляют в другие аэропорты. В то же время, самолеты продолжают вылеты из аэропорта, где произошел пожар.

В настоящее время нет информации о пострадавших. По предварительной информации, пожар вспыхнул в середине одного из офисов в терминале аэропорта.

Ранее сообщалось, что в порту Махачкалы произошел пожар на танкере из Ирана. Очаг возгорания находится в каюте капитана. Судно пришвартовано на причале. Оно без груза.

На восстановление после пожаров Австралии понадобится сто лет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet