Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Испании горит аэропорт, эвакуируют самолеты

Комментариев: 0
Горит крыша аэропорта в городе Аликанте. Сейчас проводят эвакуацию пассажиров и самолетов.
В настоящее время нет информации о пострадавших
В настоящее время нет информации о пострадавших
dailymail.co.uk

В испанском городе Аликанте проводят эвакуируют аэропорта из-за масштабного пожара. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщается возгорание произошло на крыше аэропорта. Сейчас проводят эвакуацию людей из зданий и самолетов.

Отмечается, что самолеты, которые должны были прибыть к Аликанте, перенаправляют в другие аэропорты. В то же время, самолеты продолжают вылеты из аэропорта, где произошел пожар.

В настоящее время нет информации о пострадавших. По предварительной информации, пожар вспыхнул в середине одного из офисов в терминале аэропорта.

Ранее сообщалось, что в порту Махачкалы произошел пожар на танкере из Ирана. Очаг возгорания находится в каюте капитана. Судно пришвартовано на причале. Оно без груза.

На восстановление после пожаров Австралии понадобится сто лет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Испания, самолет, видео, аэропорт, эвакуация, пожар, самолеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь