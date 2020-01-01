США возобновили операцию против террористов в Ираке

Американские и иракские военные уже начали проводить совместные операции, но пока не в таком объеме, как прежде.

Военные США возобновили операцию против террористов "Исламского государства" в Ираке. Об этом сообщает Голос Америки в четверг, 16 января.

Один из собеседников издания, представитель администрации США, говорит, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, но пока что не в таком объеме, как прежде. Работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это вопрос ближайшего времени, добавил источник.

Как отмечает ресурс, источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.

Ранее сообщалось, что Ирак не намерен менять решение о выводе войск США. Решение парламента о выводе иностранных войск не подлежит пересмотру, заявили в правительстве страны.

Позже стало известно, что США собираются уменьшить военную помощь Ираку. В Вашингтоне готовят возможные сокращения военной помощи Ираку на сумму в размере 250 млн долларов.

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