Папа Римский впервые назначил на высокую должность женщину

Папа Римский Франциск I назвал первую женщину-менеджера в Государственном секретариате Ватикана.

Папа Франциск I впервые назначил итальянскую женщину-юриста Франческу Ди Джованнину на должность в Государственном секретариате Ватикана. Об этом сообщает агентство AP.

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“В среду Папа Франциск впервые назначил женщину на управленческую должность в Государственном секретариате Ватикана. Ею стала 66-летняя итальянский юрист Франческа Ди Джованни“, - говорят в пресс-службе Ватикана.

Так, Франческа Ди Джованни стала заместителем государственного секретаря Святого престола. 66-летняя юрист, имеющая 27-летний стаж, стала первой в истории женщиной, получившей руководящую должность в Ватикане в Государственном секретариате, который занимается бюрократической работой и дипломатическими отношениями с другими странами.

Как известно, такие руководящие должности зарезервированы для священников, епископов или кардиналов.

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Джованни будет заниматься отношениями Ватикана с ООН и другими межправительственными организациями.

Как известно, Папа Римский Франциск I выступает за постепенное расширение роли женщин в Ватикане говоря, что женщины имеют определенные склонности как миротворцы, посредники и целители.

Напомним, ранее Папа Римский ударил женщину по рукам.

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