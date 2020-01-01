Будущий премьер РФ попал на Миротворец: Что о нем известно

53-летний Михаил Мишустин может стать новым премьер-министром РФ.

В РФ фракция Единая Россия поддержала Михаила Мишустина, претендующего на пост премьер-министра страны. Об этом Интерфаксу сообщил лидер фракции Сергей Неверов.

Позиция фракции Единая Россия - единогласно консолидированно поддержать кандидатуру, внесенную нашим президентом - заявил он

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Тем временем Михаила Мишустина внесли на украинский сайт Миротворец. Запись появилась сразу после информации о возможном назначении - 15 января. Причина - нарушение государственной границы Украины.

В частности, на Миротворце указано, что Мишустин посещал временно оккупированный Крым 29 июля 2015 года как глава Федеральной налоговой службы России. Там чиновник провел совещание “с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа“.

Михаил Мишустин на Миротворце Скриншот

Михаил Мишустин - Что о нем известно?

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Образование Мишустин получил в Московском станкоинструментальном институте по специальности Системы автоматизированного проектирования. После аспирантуры первым рабочим местом Михаила стала должность директора тестовой лаборатории.

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На госслужбу Мишустин попал в 1998 году. Михаил начинал карьерный путь из должности помощника руководителя в налоговой. После был заместителем министра РФ по налогам и сборам, работал в Роснедвижимости и РосОЭЗ.

В 2008 году ушел из государственной службы в собственный бизнес. Занимался инвестициями. В 2010 году стал главой Федеральной налоговой службы.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и правительство России подали в отставку.

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