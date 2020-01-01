Будущий премьер РФ попал на Миротворец: Что о нем известно
В РФ фракция Единая Россия поддержала Михаила Мишустина, претендующего на пост премьер-министра страны. Об этом Интерфаксу сообщил лидер фракции Сергей Неверов.
Позиция фракции Единая Россия - единогласно консолидированно поддержать кандидатуру, внесенную нашим президентом - заявил он
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Тем временем Михаила Мишустина внесли на украинский сайт Миротворец. Запись появилась сразу после информации о возможном назначении - 15 января. Причина - нарушение государственной границы Украины.
В частности, на Миротворце указано, что Мишустин посещал временно оккупированный Крым 29 июля 2015 года как глава Федеральной налоговой службы России. Там чиновник провел совещание “с руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа“.
- Михаил Мишустин - Что о нем известно?
Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Образование Мишустин получил в Московском станкоинструментальном институте по специальности Системы автоматизированного проектирования. После аспирантуры первым рабочим местом Михаила стала должность директора тестовой лаборатории.
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На госслужбу Мишустин попал в 1998 году. Михаил начинал карьерный путь из должности помощника руководителя в налоговой. После был заместителем министра РФ по налогам и сборам, работал в Роснедвижимости и РосОЭЗ.
В 2008 году ушел из государственной службы в собственный бизнес. Занимался инвестициями. В 2010 году стал главой Федеральной налоговой службы.
Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и правительство России подали в отставку.
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