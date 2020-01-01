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Два индонезийских острова полностью ушли под воду

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Теперь они находятся на 1-3 метра под водой. Существует угроза затопления еще четырех островов.
В Индонезии два острова полностью ушли под воду
В Индонезии два острова полностью ушли под воду

В провинции Южная Суматра в Индонезии два необитаемых острова полностью ушли под воду из-за глобального потепления. Об этом сообщает The Straits Times в четверг, 16 января.

Остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембиланг.

"Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря", - сказано.

Также существует вероятность исчезновения еще четырех островов, входящие в состав этой провинции. Остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.

Стоит отметить, что Салах Нама все еще заселен, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать его, в том числе из-за повышения уровня воды.

Напомним, что ранее в Индонезии произошло мощное землетрясение. Магнитуда землетрясения составила 6,2 балла, его очаг залегал на глубине 30 км. Сведений о жертвах пока нет.

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Теги: глобальное потепление, Индонезия, климат, острова, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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