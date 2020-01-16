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Опубликованы фото жутких последствий авиаудара в Сирии

Комментариев: 2
Не менее 15 человек погибли в результате авиаудара России и Асада в провинции Идлиб.
Российские военные и армия Асада нанесли авиаудар по провинции Идлиб в Сирии
Российские военные и армия Асада нанесли авиаудар по провинции Идлиб в Сирии
EPA/UPG

15 января Российская армия и военные, подконтрольные президенту Башару Асаду нанесли авиаудар по провинции Идлиб. По информации CNN, в результате атаки погибли не менее 15 человек, около 60 получили ранения. 

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Авиаудар был нанесен после того, как 12 января Турция и Россия договорились о прекращении огня в районе Идлиба.

В Сети были опубликованы фотографии последствий смертельного удара по жилым районам Идлиба.

Внимание! Фото 18+



Напомним, в Афганистане погибли 11 полицейских в бою с талибами.

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Теги: Идлиб, Сирия, авиаудар, Асад, Россия
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Комментариев (3)
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толян04    16.01.2020, 11:24
Оценка:  0
толян04
голливуд нервно курит в сторонке))
Pivkov3    16.01.2020, 11:07
Оценка:  -16
Pivkov3
опять и снова спектакли белых касок
Pivkov3    16.01.2020, 11:20
Оценка:  -18
Pivkov3
18 аккаунтов кастрюлеголового дурбэцела минусят нормальных людей и плюсуют схронных вшей. Ну не смешные?
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