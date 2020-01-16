Опубликованы фото жутких последствий авиаудара в Сирии

Не менее 15 человек погибли в результате авиаудара России и Асада в провинции Идлиб.

Российские военные и армия Асада нанесли авиаудар по провинции Идлиб в Сирии EPA/UPG

15 января Российская армия и военные, подконтрольные президенту Башару Асаду нанесли авиаудар по провинции Идлиб. По информации CNN, в результате атаки погибли не менее 15 человек, около 60 получили ранения.

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Авиаудар был нанесен после того, как 12 января Турция и Россия договорились о прекращении огня в районе Идлиба.



В Сети были опубликованы фотографии последствий смертельного удара по жилым районам Идлиба.



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Напомним, в Афганистане погибли 11 полицейских в бою с талибами.

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