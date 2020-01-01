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Канада присоединилась к расследованию по сбитому самолету

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Иранцы пока не предоставили канадцам доступ к бортовым самописцам. Пока специалисты изучат обломки самолета.
Место крушения самолета
Место крушения самолета
Офис президента

Канадские специалисты посетили место крушения украинского самолета в Иране и вскоре приступят к изучению обломков, сообщил министр транспорта Канады Марк Гарно, пишет Голос Америки.

Он заявил, что Тегеран пока не предоставил канадцам доступ к черным ящикам самолета.

"Иранцы сказали, что нам позволят участвовать не только в расшифровке черных ящиков, но и в анализе. Мы сейчас ждем, чтобы узнать, где это произойдет. Мы еще не получили такого сигнала ... Канада не примет ситуацию, когда нам не дают информации, которую мы ищем", - сказал министр.

Он сообщил, что Иран выдал канадской делегации въездные визы. В ее состав вошли два специалиста из Совета по транспортной безопасности. Сейчас канадцы уже находятся в Тегеране и выясняют, как и почему иранские военные 8 января сбили украинский самолет.

"Они посетили место катастрофы… Сегодня два следователя изучат обломки", - сказал министр.

Гарно напомнил, что он и министры иностранных дел из Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании планируют встретиться 16 января, чтобы требовать "полного сотрудничества со стороны иранских властей".

Накануне в Офисе генпрокурора сообщили, что дважды обращались к Ирану с просьбой передать черные ящики, но ответ до сих пор не получили.

На данный момент идет идентификация тел погибших. Уже установлены личности 148 из 176 человек, находившихся на борту. Ожидается, что тела украинцев передадут до конца недели.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, Канада, расследование, МАУ
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Источник: korrespondent.net

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