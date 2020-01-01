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Школьное задание по биологии спасло жизнь мужчине

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Отец помогал своей дочери подготовиться к уроку по биологии и случайно обнаружил смертельную болезнь.
Школьное задание по биологии спасло жизнь мужчине
catersnews.com

Англичанина спасло от смерти домашнее задание дочери по биологии. Об этом сообщает Daily Mail.

Житель английского города Ипсуич, 43-летний Джонатан Дженкин, помогал своей дочери Элис сделать домашнее задание по биологии. По словам мужчины, они разбирали тему лимфатической системы. Отец решил на себе показать где находятся лимфатические узлы и случайно обнаружил/, что один из них очень увеличен.

Дженкин обратился к врачам, которые обнаружили у него рак полости рта. Мужчина успешно прошел терапию и полностью излечился.

Англичанин шутит, что после того, как он поборол рак, он может дать единственный совет людям - "всегда помогайте своим детям с домашними заданиями".

Ранее сообщалось, что мужчина попал в больницу из-за приема бычьей "виагры". Также Корреспондент писал о том, что в сети появилось видео мужчины с гайкой на половом органе.

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Теги: рак, Английская Премьер-лига, биология, фото, инцидент, уроки, дочь
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Источник: korrespondent.net

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