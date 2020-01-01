Назван размер ядерного арсенала США

Ядерный арсенал США насчитывает 5800 боеголовок, 2000 из которых ожидают демонтажа.

США обладают 1750 развернутыми ядерными боеголовок, в резерве находится 2050 боеголовок, демонтажа ожидает примерно 2000 боеголовок, доводя общее число боеголовок до 5800. Размер ядерного арсенала США подсчитал журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

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Отмечается, что из 1750 развернутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, примерно 900 - для подводных лодок. Еще 300 боеголовок находятся в США на базах бомбардировщиков. Остальные 150 тактических - на европейских объектах.

По данным издания, американское ядерное оружие хранится примерно в 24 локациях в 11 штатах США и пяти европейских странах.

Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ и боеприпасов в Киртланде к югу от Альбукерке (Нью-Мексико), где боеголовки ожидают отправки на завод Pantex (Техас) для утилизации.

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Как сообщалось, накануне президент России Владимир Путин призвал пять ядерных держав начать работу по устранению угрозы глобальной войны.

Как известно, в последнее время в центре внимания проблема с ядерным соглашением Ирана. Ранее власти страны приостановили ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия.

В то же время, президент страны Хасан Роухани заявляет, что Иран не стремится иметь ядерное оружие.

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