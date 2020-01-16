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Мишустин стал новым премьер-министром РФ

Комментариев: 2
Государственная Дума России проголосовала за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
kremlin.ru/

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Об этом сообщают российские СМИ. 

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Так, “За“ проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, против никто не высказался.

Как заявил Мишустин, состав правительства изменится, но насколько сильно, он сможет сказать только после консультаций.

В первую очередь Мишустин планирует серьезно заняться институциональными реформами, реформой управления и внедрением современных информационных технологий, а также борьбой с бедностью. Пенсионную реформу премьер РФ трогать не планирует.

Известно, что Мишустин с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой РФ. Был замминистра РФ по налогам и сборам, возглавлял Роснедвижимость. 

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С 2008 по 2010 возглавлял группу компаний UFG - крупнейших в России фондов прямых инвестиций. В одной из структур фонда работала и супруга Мишустина. Вернулся Мишустин на госслужбу в должности главного налоговика страны.

Напомним, ранее будущий премьер РФ Мишустин попал на Миротворец.

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Теги: Россия, Премьер - министр, Мишустин
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Комментариев (2)
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Глод    16.01.2020, 15:33
Оценка:  +18
Глод
А почему 41 воздержался?
PINKIPAU    16.01.2020, 15:43
Оценка:  +19
PINKIPAU
Коммунисты. Хотели отмены пенсионной реформы и реприватизацию.
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