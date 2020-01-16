Мишустин стал новым премьер-министром РФ

Государственная Дума России проголосовала за кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра Российской Федерации.

Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера. Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, “За“ проголосовали 383 депутата, 41 воздержался, против никто не высказался.

Как заявил Мишустин, состав правительства изменится, но насколько сильно, он сможет сказать только после консультаций.

В первую очередь Мишустин планирует серьезно заняться институциональными реформами, реформой управления и внедрением современных информационных технологий, а также борьбой с бедностью. Пенсионную реформу премьер РФ трогать не планирует.

Известно, что Мишустин с 2010 года руководил Федеральной налоговой службой РФ. Был замминистра РФ по налогам и сборам, возглавлял Роснедвижимость.

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С 2008 по 2010 возглавлял группу компаний UFG - крупнейших в России фондов прямых инвестиций. В одной из структур фонда работала и супруга Мишустина. Вернулся Мишустин на госслужбу в должности главного налоговика страны.

Напомним, ранее будущий премьер РФ Мишустин попал на Миротворец.

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