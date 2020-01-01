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Путин назначил Медведева на новую должность

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Президент России утвердил должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее бывшего премьера.
Медведев получил новую должность
Медведев получил новую должность
Президент России Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева. Об этом говорится в указе российского лидера.
 
Напомним, 15 января стало известно, что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.
 
Позже президент России Владимир Путин после отставки правительства внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
 

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Теги: Россия, Путин, премьер-министр, назначение, Владимир Путин, Дмитрий Медведев
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Источник: korrespondent.net

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