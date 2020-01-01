Путин назначил Медведева на новую должность

Президент России утвердил должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее бывшего премьера.

Президент России Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева. Об этом говорится в указе российского лидера.

Напомним, 15 января стало известно , что правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку.

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