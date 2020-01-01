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В Нью-Йорке самолет экстренно приземлился из-за дыма в двигателе

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Рейс авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Ньюварк. Пассажиры без проблем покинули судно после приземления.
 
В Нью-Йорке в международном аэропорту Ньюварк из-за проблем с двигателем совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании United Airlines, пишет в четверг, 16 января, NJ.
 
У самолета произошли проблемы с двигателем сразу после вылета.
 
"Проблемы с двигателем заставили рейс United Airlines совершить экстренную посадку в четверг утром в международном аэропорту Ньюварк", - говорится в сообщении.
 
Авиакомпания сообщила, что самолет безопасно приземлился, а пассажиры покинули воздушное судно без каких-либо проблем.
 
 
Как сообщалось, на юге Турции российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за задымления. Самолет российской компании Nordwind Airlines, летевший из Москвы, совершил жесткую посадку в Анталье.
 
В этот же день в аэропорту города Галифакс в Канаде самолет израильской авиакомпании El Al экстренно приземлился из-за дыма в двигателе.

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Теги: самолет, экстренная посадка, Нью Йорк
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Источник: korrespondent.net

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