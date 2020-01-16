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Россия уже уменьшила количество поездов в Крым

Комментариев: 6
Теперь в Севастополь из Петербурга будет ходить один поезд в два дня.
Россия уменьшила количество поездов в Крым
Россия уменьшила количество поездов в Крым
wikipedia.org

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Российский перевозчик пересмотрел график курсирования своих поездов из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь по железнодорожной ветке через Крымский мост. Вместо ежедневных рейсов поезда будут ходить через день, пишут российские СМИ.

Поезда из Москвы пока продолжат ходить на оккупированный полуостров в ежедневном режиме.

О причинах изменений в графике маршрута ничего не сообщается.

Напомним, 23 декабря российские оккупационные власти с помпой запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. 25 декабря по мосту пошли регулярные поезда.

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Теги: Крым, Крымский мост, поезд, Санкт-Петербург, Москва, Россия, Севастополь
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Комментариев (7)
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ВыВсеВрете+    16.01.2020, 17:07
Оценка:  -23
ВыВсеВрете+
Каклы, не дождавшись лета, вы уже начали свои высеры.
Подожем, увидем.
WTF2wtf    16.01.2020, 17:09
Оценка:  +21
WTF2wtf
Убейся об стену, нацист тупой ...
Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:09
Оценка:  +21
Путин-Xyйло
"жЬи" сколько хочешь! Нам НАС_РАТЬ!
Колишній-східняк    16.01.2020, 16:53
Оценка:  +25
Колишній-східняк
Змарновані мільярди. Частина друга.
Woodbrother    16.01.2020, 17:02
Оценка:  +22
Woodbrother
Ничто не стоит так дорого как понты.
Путин-Xyйло    16.01.2020, 17:07
Оценка:  +22
Путин-Xyйло
Чем больше спи3дят на расии, - тем лучше!
Woodbrother    16.01.2020, 17:18
Оценка:  +18
Woodbrother
Факт!
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