Россия уже уменьшила количество поездов в Крым

Теперь в Севастополь из Петербурга будет ходить один поезд в два дня.

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Российский перевозчик пересмотрел график курсирования своих поездов из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь по железнодорожной ветке через Крымский мост. Вместо ежедневных рейсов поезда будут ходить через день, пишут российские СМИ.

Поезда из Москвы пока продолжат ходить на оккупированный полуостров в ежедневном режиме.

О причинах изменений в графике маршрута ничего не сообщается.

Напомним, 23 декабря российские оккупационные власти с помпой запустили железнодорожное сообщение по Крымскому мосту. 25 декабря по мосту пошли регулярные поезда.

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