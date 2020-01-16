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"Я спокоен, как х*й после акта": новая переписка Луценко с Парнасом

Комментариев: 2
Экс-генпрокурор Луценко был недоволен действиями Госдепа США.
Экс-глава ГПУ Юрий Луценко
Экс-глава ГПУ Юрий Луценко
EPA/UPG

14 января Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку между Львом Парнасом, который является соратником Рудольфа Джулиани Львом Парнасом, бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко. 

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В переписке Луценко регулярно использует нецензурную брань и высказывает недовольство действиями Госдепа США.

"Ну что, меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: нах*й мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят, что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах*енная помощь Украине", – написал Луценко 21 марта 2019 года.

14 мая Парнас попросил Луценко позвонить ему, когда тот освободится и успокоится. На это Луценко ответил: "Я спокоен как х*й после акта".



Напомним, В США обнародовали переписку приближенного к адвокату президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом высокопоставленных чиновников Украины.

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Теги: Парнас, Луценко, переписка, Джулиани
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    16.01.2020, 18:46
Оценка:  +14
Бувший_східняк
Та яка переписка? Це була телефонна розмова. По радіо НВ сьогодні слухав. Хто б оце таку херню сидів на клав набирав?
Духовный_скреп    16.01.2020, 18:41
Оценка:  +14
Духовный_скреп
Юга,комсомольский работник не должен так гворить.Это не по ленински
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