"Я спокоен, как х*й после акта": новая переписка Луценко с Парнасом
14 января Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку между Львом Парнасом, который является соратником Рудольфа Джулиани Львом Парнасом, бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко.
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В переписке Луценко регулярно использует нецензурную брань и высказывает недовольство действиями Госдепа США.
"Ну что, меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: нах*й мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят, что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах*енная помощь Украине", – написал Луценко 21 марта 2019 года.
14 мая Парнас попросил Луценко позвонить ему, когда тот освободится и успокоится. На это Луценко ответил: "Я спокоен как х*й после акта".
Напомним, В США обнародовали переписку приближенного к адвокату президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом высокопоставленных чиновников Украины.
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