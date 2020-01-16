"Я спокоен, как х*й после акта": новая переписка Луценко с Парнасом

Экс-генпрокурор Луценко был недоволен действиями Госдепа США.

14 января Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку между Львом Парнасом, который является соратником Рудольфа Джулиани Львом Парнасом, бывшим Генпрокурором Украины Юрием Луценко.

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В переписке Луценко регулярно использует нецензурную брань и высказывает недовольство действиями Госдепа США.



"Ну что, меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается: нах*й мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят, что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах*енная помощь Украине", – написал Луценко 21 марта 2019 года.



14 мая Парнас попросил Луценко позвонить ему, когда тот освободится и успокоится. На это Луценко ответил: "Я спокоен как х*й после акта".





Напомним, В США обнародовали переписку приближенного к адвокату президента США Руди Джулиани Льва Парнаса с рядом высокопоставленных чиновников Украины.

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