Импичмент Трампа: Сенат США начал процесс

Семь менеджеров импичмента представили в Сенате две статьи, по которым обвиняют президента.

В Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес президента США Трампа, которые передала Палата представителей. Об этом вечером в четверг, 16 января, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что семеро уполномоченных Конгрессом представителей обвинения в адрес президента США (менеджеров импичмента) представили в Сенате две статьи обвинения.

"В своей деятельности, нарушая свою конституционную присягу, Дональд Джон Трамп злоупотребил полномочиями президента", - сказал председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Адам Шифф, который возглавляет команду из семи уполномоченных конгрессменов на процессе.

Ожидается, что позже в течение дня в Сенат пригласят председателя Верховного суда Джона Робертса, который примет присягу в качестве судьи. Он, в свою очередь, поклянется перед сотней сенаторов, которые будут на процессе в качестве присяжных.

Напомним, накануне в Конгрессе США назвали имена семерых обвинителей Трампа.

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet