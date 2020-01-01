Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Евросовета поговорил с Путиным об Украине

Комментариев: 0
Шарль Мишель отметил важность минских соглашений и высказал поддержку Европой суверенитета Украины.
Шарль Мишель поговорил с Путиным об Ираке, Ливии и Украине
Шарль Мишель поговорил с Путиным об Ираке, Ливии и Украине
Сайт президента РФ
 
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел первый телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, стороны обсудили обострение ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке, а также Донбасс, говорится на сайте ЕС.
 
Отмечается, что Мишель напомнил позицию Евросоюза по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
 
 
"В ходе первого контакта между Шарлем Мишелем как президентом Европейского совета и Владимиром Путиным Мишель напомнил позицию Евросоюза по (важности) полного выполнения Минских договоренностей, отметил (результаты) Парижского саммита, который был проведен в декабря 2019 года в нормандском формате, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. Евросоюз поддерживает независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.
 
Европейский лидер отметил также поддержку Евросоюзом усилий ООН и стран-участниц так называемого Берлинского процесса по урегулированию ситуации в Ливии, призвал к полному прекращению огня и возвращения к политическому процессу в этой стране.
 
Мишель отметил и необходимость объединения усилий всех международных партнеров с целью обсуждения вариантов деэскалации ситуации вокруг Ирана и Ирака.
 
Еще он отметил полную поддержку Евросоюзом Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе с Ираном, что, по его словам, остается важным фактором региональной стабильности и ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения.
 
Напомним, ранее Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Иран, Ливию и Украину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Путин, Ливия, донбасс, Европейский Cоюз, Телефонные переговоры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь