Скончался рисовавший карты для Властелина колец сын Толкина

Третий сын британского писателя Джона Толкина – Кристофер – посвятил свою жизнь изданию книг отца.



Кристофер Толкин, сын британского писателя Джона Толкина, скончался во Франции в возрасте 95 лет. Об этом сообщило Международное общество Толкина в Twitter в четверг, 16 января.



Кристофер – третий и младший сын автора романов Хоббит, или Туда и обратно и Властелин колец. Именно он нарисовал знаменитые карты к Властелину колец, которыми были иллюстрированы все издания.



Кристофер Толкин также был самостоятельным признанным писателем. Однако прославился он в большей степени благодаря доработке произведений отца.







Актриса из Властелина колец предложила женщину на роль Гэндальфа Так, Кристофер доработал и опубликовал незаконченный Сильмариллион и выпустил 12-томную Историю Средиземья. Сын Толкина известен и как переводчик ряда скандинавских саг, в том числе Саги о Хервер и Хейдреке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet