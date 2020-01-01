Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп отреагировал на начало суда по импичменту

Комментариев: 0
Американский лидер Дональд Трамп рассчитывает на оперативность слушаний по импичменту в Сенате.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс по импичменту в Сенате "должен пройти очень быстро", передает CNN.

"Это обман. Я думаю, что это будет очень быстро", – ответил американский лидер на вопрос журналистов, что он ожидает от процесса по импичменту и сколько, на его взгляд, это займет времени.
 
Трамп также заявил, что планирует поехать на Экономический форум в Давос на следующей неделе
 
Президент США должен отправиться на Всемирный экономический форум в Швейцарию 20 января, а Сенат должен начать процесс импичмента днем 21 января.

Напомним, 16 января в Сенате США официально началось судебное разбирательство по обвинениям в адрес Трампа, которые передала Палата представителей. 

Поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Импичмент Президента, США, Дональд Трамп, импичмент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь