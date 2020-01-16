В США состоялась первая в 2020 году казнь

В 2005 году мужчина застрелил свою жену. Высшую меру наказания привели в исполнение путем введения летальной инъекции.

Приговоренным к смертной казни в США делают инъекцию АР (архив)



В США провели первую в наступившем году казнь, сообщает телеканал В США провели первую в наступившем году казнь, сообщает телеканал аbc 25

Смертельную инъекцию ввели 64-летнему мужчине по имени Джон Гарднер в Техасе. В 2005 году он застрелил свою супругу, после чего пришел в полицию и сдался.

Отмечается, что Гарднер регулярно избивал жену, о чем она неоднократно рассказывала друзьям.

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