В США состоялась первая в 2020 году казнь
В 2005 году мужчина застрелил свою жену. Высшую меру наказания привели в исполнение путем введения летальной инъекции.
В США провели первую в наступившем году казнь, сообщает телеканал аbc 25.
Смертельную инъекцию ввели 64-летнему мужчине по имени Джон Гарднер в Техасе. В 2005 году он застрелил свою супругу, после чего пришел в полицию и сдался.
Отмечается, что Гарднер регулярно избивал жену, о чем она неоднократно рассказывала друзьям.
Перед казнью мужчина просил прощения у убитой жены и родных.
Ранее сообщалось, что в Иране прилюдно казнили гомосексуалиста, а вСаудовской Аравии казнили 37 человек, обвиненных в терроризме.
A Texas inmate with a history of violence against women was executed Wednesday evening for fatally shooting his wife, who had feared she would never get out of her marriage alive.— 25 News KXXV (@25NewsKXXV) January 16, 2020
This is the state's first execution of 2020. https://t.co/1WhlHfv3Zd
Ранее сообщалось, что в Иране прилюдно казнили гомосексуалиста, а вСаудовской Аравии казнили 37 человек, обвиненных в терроризме.
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