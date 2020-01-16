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В США состоялась первая в 2020 году казнь

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В 2005 году мужчина застрелил свою жену. Высшую меру наказания привели в исполнение путем введения летальной инъекции.
Приговоренным к смертной казни в США делают инъекцию
Приговоренным к смертной казни в США делают инъекцию
АР (архив)

В США провели первую в наступившем году казнь, сообщает телеканал аbc 25.
 
Смертельную инъекцию ввели 64-летнему мужчине по имени Джон Гарднер в Техасе. В 2005 году он застрелил свою супругу, после чего пришел в полицию и сдался.
 
Отмечается, что Гарднер регулярно избивал жену, о чем она неоднократно рассказывала друзьям.
 
Перед казнью мужчина просил прощения у убитой жены и родных.



Ранее сообщалось, что в Иране прилюдно казнили гомосексуалиста, а вСаудовской Аравии казнили 37 человек, обвиненных в терроризме.

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Теги: США, казнь, смертная казнь
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Источник: korrespondent.net

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