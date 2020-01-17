При атаках на базы в Ираке пострадали 11 военных США

У одиннадцати пострадавших при обстрелах американских военных есть подозрение на сотрясение головного мозга.



Одиннадцать американских военных пострадали при обстреле Ираном баз США в Ираке, сообщает Одиннадцать американских военных пострадали при обстреле Ираном баз США в Ираке, сообщает Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах.

Пострадавшие были эвакуированы на текущей неделе в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования.

Напомним, сообщения об обстреле военных баз в Ираке поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

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