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При атаках на базы в Ираке пострадали 11 военных США

Комментариев: 1
У одиннадцати пострадавших при обстрелах американских военных есть подозрение на сотрясение головного мозга.
Американские военные
Американские военные

Одиннадцать американских военных пострадали при обстреле Ираном баз США в Ираке, сообщает Defense One со ссылкой на военные источники в Соединенных Штатах.
 
Пострадавшие были эвакуированы на текущей неделе в американские военные госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения черепно-мозговых травм и дальнейшего обследования.
 
Напомним, сообщения об обстреле военных баз в Ираке поступают на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США в районе аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

В ответ на действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные. 

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Теги: Ирак, США, военные, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
dukeOd    17.01.2020, 06:17
Оценка:  +1
dukeOd
Для амеров черепно-мозговая травма -это врожденный дефект на генетическом уровне,там и бомбежка не нужна
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