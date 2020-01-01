Трамп предложил две новые кандидатуры в ФРС

Американский президент предложил ввести в ФРС экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера.



Президент США Дональд Трамп назвал новые кандидатуры для введения в состав совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Президент США Дональд Трамп назвал новые кандидатуры для введения в состав совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает ТАСС

Американский лидер предложил ввести в ФРС экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера.

В прошлом Шелтон являлся исполнительным директором США в Европейском банке реконструкции и развития.

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