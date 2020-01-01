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Трамп предложил две новые кандидатуры в ФРС

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Американский президент предложил ввести в ФРС экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера.
Здание Федеральной резервной системы США
Здание Федеральной резервной системы США
Wikimedia Commons

Президент США Дональд Трамп назвал новые кандидатуры для введения в состав совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает ТАСС.
 
Американский лидер предложил ввести в ФРС экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера.
 
В прошлом Шелтон являлся исполнительным директором США в Европейском банке реконструкции и развития.
 
Уоллер занимает должность исполнительного вице-президента и директора по исследованию регионального банка в Сент-Луисе.

Напомним, ранее Трамп заявил, что единственная проблема экономики США – это Федеральная резервная система страны. Он также назвал повышение ключевой ставки ФРС главной угрозой успехам своего президентского срока.

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Теги: Трамп, ФРС, Дональд Трамп, ФРС США
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Источник: korrespondent.net

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