Трамп предложил две новые кандидатуры в ФРС
Американский президент предложил ввести в ФРС экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера.
Президент США Дональд Трамп назвал новые кандидатуры для введения в состав совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает ТАСС.
Американский лидер предложил ввести в ФРС экономистов Джуди Шелтон и Кристофера Уоллера.
В прошлом Шелтон являлся исполнительным директором США в Европейском банке реконструкции и развития.
Уоллер занимает должность исполнительного вице-президента и директора по исследованию регионального банка в Сент-Луисе.
Напомним, ранее Трамп заявил, что единственная проблема экономики США – это Федеральная резервная система страны. Он также назвал повышение ключевой ставки ФРС главной угрозой успехам своего президентского срока.
Напомним, ранее Трамп заявил, что единственная проблема экономики США – это Федеральная резервная система страны. Он также назвал повышение ключевой ставки ФРС главной угрозой успехам своего президентского срока.
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