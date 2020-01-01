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Новый вирус унес жизнь еще одного человека в Китае

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В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса. О распространении похожей на пневмонию болезни стало известно в конце прошлого года.
В Китае вспыхнул вирус нового типа
В Китае вспыхнул вирус нового типа

Еще один человек, который был заражен коронавирусом, умер в Китае, сообщает РИА Новости в пятницу, 17 января.
 
Смерть была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубэй. Скончался 69-летний мужчина.
 
Отмечается, что симптомы заболевания пациент обнаружил 31 декабря, однако медицинская помощь не привела к улучшениям.
 
Первый смертельный случай от нового типа коронавируса был зафиксирован 11 января.
 
Всего число пораженных коронавирусом составляет 41 человек. Из них пять – в тяжелом состоянии, еще 12 выписались из больницы. Состояние других медики оценивают как стабильное.
 
Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. После случаи заболевания были обнаружены в Гонконге, Сингапуре, Таиланде и в Японии.
 
Возбудителем вспышки пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

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В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания. Пока специалисты не могут сказать, может ли вирус передаваться от человека к человеку. 

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Теги: смерть, Китай, заболевание, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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