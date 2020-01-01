Новый вирус унес жизнь еще одного человека в Китае

В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса. О распространении похожей на пневмонию болезни стало известно в конце прошлого года.



Еще один человек, который был заражен коронавирусом, умер в Китае, сообщает

Еще один человек, который был заражен коронавирусом, умер в Китае, сообщает РИА Новост и в пятницу, 17 января.

Смерть была зафиксирована в городе Ухань провинции Хубэй. Скончался 69-летний мужчина.

Отмечается, что симптомы заболевания пациент обнаружил 31 декабря, однако медицинская помощь не привела к улучшениям.



Всего число пораженных коронавирусом составляет 41 человек. Из них пять – в тяжелом состоянии, еще 12 выписались из больницы. Состояние других медики оценивают как стабильное.





Напомним, в конце 2019 года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа. После случаи заболевания были обнаружены в Гонконге, Сингапуре, Таиланде и в Японии.





Смертельная пневмония. Что происходит в Украине Возбудителем вспышки пневмонии в Китае стал новый вид коронавируса. Он может вызывать не только воспаление легких, но и дисфункцию жизненно важных органов.

В большинстве случаев заболевшие жалуются на лихорадку и затруднение дыхания. Пока специалисты не могут сказать, может ли вирус передаваться от человека к человеку.

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