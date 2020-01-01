Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек

Общее число жителей Китая теперь составляет 1 миллиард 400 миллионов 50 тысяч человек.



Численность населения Китая, не учитывая специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня, к концу 2019 возросла на 4,67 миллиона человек, составив более 1,4 миллиарда, сообщает Государственное статистическое бюро КНР.





В этом же году в Китае умерли 9,98 миллиона человек, а коэффициент смертности достиг 7,14 на тысячу. Естественный прирост населения держится на уровне 3,34 на тысячу человек.



Численность мужского населения возросла до 715,27 миллиона, а женского до 684,78 миллиона человек.



Общее число жителей Китая теперь составляет 1 миллиард 400 миллионов 50 тысяч человек.



Названо количество живущих в Киеве людей



Ранее сообщалось, что правительство используя комплексную методику В 2018 году население Китая возросло на 5,3 миллиона человек. В 2019 году в стране насчитали 14,65 миллиона новорожденных, коэффициент рождаемости достиг 10,48 на тысячу человек.В этом же году в Китае умерли 9,98 миллиона человек, а коэффициент смертности достиг 7,14 на тысячу. Естественный прирост населения держится на уровне 3,34 на тысячу человек.Численность мужского населения возросла до 715,27 миллиона, а женского до 684,78 миллиона человек.Общее число жителей Китая теперь составляет 1 миллиард 400 миллионов 50 тысяч человек.Ранее сообщалось, что правительство используя комплексную методику подсчитало, сколько людей живет в Украине

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