Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сбитый самолет МАУ: Иран назвал свое расследование "исчерпывающим"

Комментариев: 0
Иранские власти удивлены, что представители стран, чьи граждане погибли при падении самолета, встречались в Лондоне, чтобы обсудить расследование.
Иран считает "исчерпывающей" свою работу над расследованием сбития самолета МАУ
Иран считает "исчерпывающей" свою работу над расследованием сбития самолета МАУ
twitter.com/alihashem_tv

В Иране заявили, что считают свою работу по расследованию сбития самолета МАУ "исчерпывающей". Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает ТАСС в пятницу, 17 января.

Мусави также выразил удивление тем, что представители Канады, Афганистана, Великобритании, Швеции и Украины встретились в Лондоне по тому же вопросу.

"Мы удивлены некоторым заявлениями, а также фактом проведения этой встречи. Тегеран наладил конструктивное и далекоидущее сотрудничество с отправленными [в Иран] делегациями от этих стран", - заявил Мусави.

Процесс опознания тел погибших почти завершен, а расследование продолжается при участии всех сторон, подчеркнул Мусави.

"Такое сотрудничество различных организаций нашей страны будет продолжаться в соответствии с законами и существующими нормами", - подытожил представитель МИД Ирана.

Напомним, ранее эксперт заявил, что в Иране обломки самолета разобрали на металлолом. Пока украинскую группу допустили к обломкам самолета, их уже иранцы разобрали на металлолом и на память, сообщил глава комиссии.

В Иране идентифицировали тела всех украинцев

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь