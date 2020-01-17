"Звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей" - МИД РФ

В МИД России считают, что в Украине "русский язык подвергается двойной дискриминации".

В министерстве иностранных дел Российской Федерации в своем традиционном стиле ответили на вопрос российских СМИ о якобы "ограничении языковых, образовательных прав и свобод" в Украине. Ответ был опубликован на официальном портале МИД РФ.

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По мнению российских дипломатов, в Украине "русский язык подвергается двойной дискриминации", а также "звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей". Естественно, в МИД РФ не объяснили откуда они обладают такой информацией.



"В стране продолжается наступление на русский язык, который подвергается двойной дискриминации – по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС... В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей. Даже западным кураторам Киева становится сложнее закрывать глаза на происходящее," - написали в МИД РФ.



Напомним, В МИД РФ отреагировали на отставку Гончарука.

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