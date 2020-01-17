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"Звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей" - МИД РФ

Комментариев: 14
В МИД России считают, что в Украине "русский язык подвергается двойной дискриминации".
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров
EPA/UPG

В министерстве иностранных дел Российской Федерации в своем традиционном стиле ответили на вопрос российских СМИ о якобы "ограничении языковых, образовательных прав и свобод" в Украине. Ответ был опубликован на официальном портале МИД РФ.

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 По мнению российских дипломатов, в Украине "русский язык подвергается двойной дискриминации", а также "звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей". Естественно, в МИД РФ не объяснили откуда они обладают такой информацией.

"В стране продолжается наступление на русский язык, который подвергается двойной дискриминации – по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС... В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей. Даже западным кураторам Киева становится сложнее закрывать глаза на происходящее," - написали в МИД РФ.

Напомним, В МИД РФ отреагировали на отставку Гончарука.

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Теги: МИД РФ, русский язык, Украина
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Комментариев (14)
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Graddfeydd    17.01.2020, 14:39
Оценка:  +26
Graddfeydd
За$бали эти "защитники" уже. Детям в ОРДЛО стало лучше, чем было в составе Украины? Образование улучшилось и перспективы развития?
fulminate    17.01.2020, 14:32
Оценка:  +26
fulminate
А русскоговорящие дети знают что их ущемляют? Они умудряются выучить английский просто играя в компьютерные игры. Больше хочется спросить всех этих "ущемленных русскоговорящих" взрослых - вы всю жизнь прожили в Украине и не способны разобрать объявление на украинском? Для вас это проблема?
LifeStriker    17.01.2020, 14:35
Оценка:  +21
LifeStriker
Да что там прочитать обьявление, если в Украине заговоришь в людном месте на украинском тебя тутже забьют ногами, в лучем случае очнешься в реанимации....
LifeStriker    17.01.2020, 14:36
Оценка:  +22
LifeStriker
на русском , простите
WTF2wtf    17.01.2020, 14:39
Оценка:  +26
WTF2wtf
А ведь путинское быдло реально приучено за годы пропаганды хавать такое ...
Распятый_мальчик    17.01.2020, 14:42
Оценка:  +24
Распятый_мальчик
А как русскоязычный попадет в реанимацию? У нас скорая на вызовы к русскоязычным не ездит и в морг не принимают. Так и лежат трупы русскоязычных вдоль дорог по всей Украине
WTF2wtf    17.01.2020, 14:44
Оценка:  +24
WTF2wtf
Россияне реально не понимают, что это стеб с их постоянных тупых набросов ...
П    17.01.2020, 14:21
Оценка:  +7
П
Лапти, ну чего вы такие долб@ебы? Неужели из-за лишней хромосомы?
Распятый_мальчик    17.01.2020, 14:12
Оценка:  +30
Распятый_мальчик
А они что еще есть в Украине? Я думал за 5 лет уже всех съели!
ХЪ    17.01.2020, 14:11
Оценка:  +8
ХЪ
кремлевским жи-дам слова не давали
LifeStriker    17.01.2020, 14:07
Оценка:  +29
LifeStriker
Обычная картина в Украине - школа и возле входа 7-8 крестов с роспятыми русскоговорящими мальчиками и девочками...
СлепойПью    17.01.2020, 14:14
Оценка:  +2
СлепойПью
... и на шее листок на веревочке с надписью "Biн розмовляв по росiйски"
WTF2wtf    17.01.2020, 14:17
Оценка:  +24
WTF2wtf
Так вот за что россияне сотни танков откапывают на оккупированном Донбассе и украинцев убивают за счет российского бюджета?
WTF2wtf    17.01.2020, 13:54
Оценка:  +35
WTF2wtf
Очередная лицемерная срань от иностранных оккупантов ...
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