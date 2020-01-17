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В Иране заявили о "неясных моментах" со сбитым самолетом

Комментариев: 3
"Катастрофа самолета стала событием, которое буквально сожгло мое сердце", сказал Хаменеи.
Али Хаменеи
Али Хаменеи
AP

Духовный лидер исламской республики Али Хаменеи в пятницу, 17 января, заявил, что в деле сбитого украинского самолета есть неясные моменты.

"В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать, и предотвратить подобные случаи в будущем", - сказал он. 

Он добавил, что "гибель иранцев и представителей других стран - очень горький инцидент".

"Катастрофа самолета стала событием, которое буквально сожгло мое сердце", - сказал Хаменеи.

Ранее сегодня, выступая в Верховной Раде глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина будет добиваться, чтобы политическая "верхушка" Ирана признала ответственность за сбитие самолета.

Также Пристайко сообщил, что Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ после того, как их обработает следственная группа. 

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, самолет, МАУ, Али Хаменеи
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Spellpusha    17.01.2020, 14:08
Оценка:  +25
Spellpusha
У нього на бороді шматок гівна засох
Spellpusha    17.01.2020, 14:07
Оценка:  +25
Spellpusha
Нехай не бреше, у чурок немає серця
oOoAoOo    17.01.2020, 13:45
Оценка:  +5
oOoAoOo
Чурка знову пи3дить
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