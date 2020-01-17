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Москва не увидела прогресса в разрешении конфликта на Донбассе

Комментариев: 8
Руководство Украины не спешит с реализацией своих предвыборных обещаний, считают в ведомстве Сергея Лаврова.
Обстановка на Донбассе остается сложной, отметили в МИД РФ
Обстановка на Донбассе остается сложной, отметили в МИД РФ
golos-ameriki.ru

Новые власти Украины пока не выполняют свои обещания по прекращению конфликта на Донбассе. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ к пресс-конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова, обнародованных в пятницу, 17 января, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Смена власти в Украине летом 2019 года, к сожалению, не привела к прогрессу в разрешении конфликта на Донбассе. Новое руководство страны, провозгласив прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. Обстановка остается сложной и напряженной", – говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, но пока не привело к полному прекращению огня, а проект поправок в Конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную Раду, "на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти".

В то же время в МИД РФ признали, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от Петра Порошенко, сумел добиться выполнения решений нормандских саммитов 2015-2016 годов по разведению сил на трех участках линии соприкосновения и письменной фиксации формулы Штайнмайера, что позволило провести 9 декабря в Париже саммит нормандской четверки.

Накануне на переговорах в Минске украинская сторона выдвинула новое условие для выборов на Донбассе. Они не смогут пройти без контроля Украины над границей и без участия в них переселенцев.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятые в декабре в Париже решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге.

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Теги: Россия, Украина, Киев, Украина-Россия, Москва, МИД РФ, донбасс, новости Донбасса, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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zheka-yakob    17.01.2020, 14:33
Оценка:  -27
zheka-yakob
Нужно давить дупомовных ))))
WTF2wtf    17.01.2020, 14:36
Оценка:  +21
WTF2wtf
Упоротый московский фашист только в сети такой смелый или в реале убивал украинцев за тупые набросы нынешних путинских властей?
zheka-yakob    17.01.2020, 14:38
Оценка:  -23
zheka-yakob
Есть желание со мной встретиться?
WTF2wtf    17.01.2020, 14:42
Оценка:  +23
WTF2wtf
Фашист упоротый, ты убивал в реале украинцев за тупой путинский срач?
Ездил на Донбасс воевать, быдло нацистское?
WTF2wtf    17.01.2020, 14:43
Оценка:  +23
WTF2wtf
Такие упоротые безголовые "туристы" из-за поребрика много горя и крови принесли на Донбасс под тупые лозунги своего фюррерка ботоксного ...
WTF2wtf    17.01.2020, 14:13
Оценка:  +26
WTF2wtf
Тупые набросы от самих иностранных оккупантов, захвативших Крым и Донбасс
WTF2wtf    17.01.2020, 14:15
Оценка:  +24
WTF2wtf
А тем временем россияне увеличили интенсивность обстрелов на Донбассе ...
WTF2wtf    17.01.2020, 14:16
Оценка:  +21
WTF2wtf
Уже снова в ход идет арта калибров 122 и 152мм ... не говоря о минометах и стрелкотне
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