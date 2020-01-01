Медведев прокомментировал увольнение правительства

Отставка Кабинета министров в России не является чем-то особенным, заявил бывший премьер РФ.

Мишустин и Медведев во время встречи в Доме правительства

Смена правительства - нормальная ситуация в период перемен в стране. Так экс-премьер РФ Дмитрий Медведев прокомментировал отставку кабинетом министров в России, передает Интерфакс.

Так, новый премьер РФ Михаил Мишустин и Медведев встретились в пятницу в Доме правительства с членами ушедшего в отставку кабинетом министров.

Медведев выразил надежду на то, что до того, как новое правительство будет сформировано, "все будет надлежащим образом происходить". "Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные", - заявил бывший премьер.

Медведев отметил, что с кем-то работал в правительстве почти восемь лет, с кем-то - поменьше - уже в составе второго кабинета. "Хочу сказать, что все вы старались, все ориентировались на выполнение задач и планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства. Скажу прямо - многое получилось, что-то не получилось, но так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно", - сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что перед этим правительством стояли "очень амбициозные цели - сложные и важные для страны". "Каждый из вас трудился на своем посту исключительно добросовестно. Я хочу поблагодарить вас за службу Отечеству, работу в правительстве РФ", - добавил Медведев.

Он пожелал "новому правительству и новому председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей". "Работа в правительстве, я об этом неоднократно говорил, - один из самых сложных видов деятельности. Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми. Это специфика деятельности в правительстве, но она исключительно важна", - отметил бывший премьер.

"Михаил Владимирович (Мишустин - ред.), я вам желаю успеха и всем коллегам, которые войдут в состав нового правительства и продолжат работу, которой занималось правительство, в котором мы все с вами принимали участие", - подчеркнул экс-премьер.

Медведев добавил, что ранее в пятницу обсудил с Мишустиным целый ряд вопросов функционирования правительства, но напомнил, что все присутствующие на встрече члены правительства продолжают на данный момент исполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьером. Российский президент подписал указ о назначении Мишустина после одобрения его кандидатуры Госдумой.

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