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Россия заявила о призывах "очистить Украину от русскоязычных детей"

Комментариев: 3
В МИД России считают, что русский язык подвергается "двойной дискриминации", и в Украине якобы звучат угрожающие призывы в адрес русскоязычных детей.
В России боятся, что в Украине не будет русскоязычных детей
В России боятся, что в Украине не будет русскоязычных детей

МИД России высказался о языковой статье в новом законе Украины о среднем образовании. Соответствующая реплика была опубликована в ответах министерства на вопросы СМИ в пятницу, 17 января.

Говорят, что в Украине будет "двойная дискриминация" русского языка по отношению к украинскому языку и языкам стран ЕС, а также что в стране якобы звучат призывы "очистить Украину от русскоязычных детей".

"В стране, которая декларирует своей целью вступление в Евросоюз, звучат призывы очистить Украину от русскоязычных детей", - сказано в ответе МИД РФ.

В министерстве также продолжили обвинять Украину в нарушении прав человека, в языковой, образовательной и религиозной сферах. Российские дипломаты также заявили, что в Украине "скоро начнут штрафовать за использование русского языка".

Напомним, что закон прописывает три модели изучения украинского в школах. В Минобразования заявили, что статья об изучении языка была написана с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и консультаций с нацменьшинствами.

СМИ: Языковой вопрос в Украине жестко обсудили в ЕС

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Теги: Украина-Россия, Языковой вопрос, Русский язык, МИД РФ, украинский язык
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Шандор    17.01.2020, 16:19
Оценка:  0
Шандор
Цээвропэйци сами ненавидят свой красивый (без иронии, действительно красивый) язык. Другой причины для того, чтобы уродовать его превращая в быдляцкий суржик быть не может.
Колишній-східняк    17.01.2020, 15:56
Оценка:  +22
Колишній-східняк
Российские дипломаты также заявили, что в Украине "скоро начнут штрафовать за использование русского языка". - Они очень бы этого хотели, но это всё лишь их хотелки.
ДобрячийСер    17.01.2020, 15:12
Оценка:  -24
ДобрячийСер
Наш нарід(як каже Потураєв)все-одно не знає української мови.Бо теревене лише суржиком.Саме тому росіянам боятися нічого.Українська мова вмирає.
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