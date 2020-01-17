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Порошенко обещали помочь на выборах в обмен на давление на Байдена - Парнас

Комментариев: 1
Американская сторона обещала Порошенко помощь в обмен на расследование против Байдена.
Соратник Джулиани Лев Парнас
Соратник Джулиани Лев Парнас
EPA/UPG

Соратник Руди Джулиани Лев Парнас заявил, что американская сторона предлагала Порошенко поддержку президента США на президентских выборах В Украине в обмен за объявление о расследовании в отношении компании Burisma. Об этом Парнас рассказал в интервью CNN. 

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По словам Парнаса, первая встреча с Порошенко состоялась в 2019 году, перед президентскими выборами. Тогда экс-президенту Украины обещали помощь на выборах, если он объявит о расследовании по Байдену и украинской энергетической компании Burisma. 

Парнас заявил, что, после победы Зеленского на выборах, он встречался с помощником президента Украины. По его словам, украинской стороне снова напомнили о расследовании по Байдену, и пригрозили, что между “США и Украиной не будет отношений“, если у Зеленского откажутся сотрудничать.

Напомним, У Авакова расследуют возможную слежку за бывшим послом США Йованович.

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Теги: Парнас, Порошенко, Байден
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Комментариев (2)
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П    17.01.2020, 17:02
Оценка:  +2
П
Даже с такой помощью и так обосраться....
colavova    17.01.2020, 17:14
Оценка:  +20
colavova
ты про велосипедиста?
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