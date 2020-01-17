Порошенко обещали помочь на выборах в обмен на давление на Байдена - Парнас

Американская сторона обещала Порошенко помощь в обмен на расследование против Байдена.

Соратник Руди Джулиани Лев Парнас заявил, что американская сторона предлагала Порошенко поддержку президента США на президентских выборах В Украине в обмен за объявление о расследовании в отношении компании Burisma. Об этом Парнас рассказал в интервью CNN.

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По словам Парнаса, первая встреча с Порошенко состоялась в 2019 году, перед президентскими выборами. Тогда экс-президенту Украины обещали помощь на выборах, если он объявит о расследовании по Байдену и украинской энергетической компании Burisma.



Парнас заявил, что, после победы Зеленского на выборах, он встречался с помощником президента Украины. По его словам, украинской стороне снова напомнили о расследовании по Байдену, и пригрозили, что между “США и Украиной не будет отношений“, если у Зеленского откажутся сотрудничать.



Напомним, У Авакова расследуют возможную слежку за бывшим послом США Йованович.

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