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Сектанты убили десятки "грешников" за отказ покаяться

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Члены малоизвестной религиозной организации "Новый мир Бога" пытали и убивали тех, кто не хотел каяться в грехах.
Сектанты пытали грешников
Сектанты пытали грешников
Getty Images
 
В Панаме на территории Нгобе-Бугле в провинции Бокас-дель-Торо полиция обнаружила братскую могилу с семью телами, пишет в пятницу, 17 января, The Guardian.
 
Отмечается, что люди были убиты во время жуткого и странного религиозного ритуала. Их били, пытали, жгли и резали мачете, чтобы заставить "покаяться в своих грехах". 
 
Жестокие пытки применяла малоизвестная религиозная секта "Новый Мир Бога".
 
Десять подозреваемых арестовали, один из задержанных – дедушка убитых детей. 
 
Правоохранители освободили 14 местных жителей, которых связали и избили деревянными палками и Библиями. 
 
Местный прокурор Рафаэль Балойес описал страшную сцену, которую обнаружили правоохранители в импровизированной церкви на ранчо. 
 
Внутри здания нашли голых мужчину и женщину, обнаружили мачете, нож и принесенную в жертву козу. А за два километра от "церкви" нашли недавно вырытую могилу с пяти трупами годовалых малышей, 17-летней девушки и их беременной матери.
 
Напомним, в Запорожской области движение борцов с педофилией разоблачило сектантского "епископа", приехавшего из России для вступления в половую связь с 14-летним подростком. 
 
Как сообщалось, полиция раскрыла ритуальное убийство женщины в Святошинском районе Киева.

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Теги: секта, убийство, ритуалы, Панама
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Источник: korrespondent.net

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