Путин обсудил с Меркель конференцию по Ливии в Берлине

Главы двух стран обговорили ряд вопросов, касающиеся конференции, которая в воскресенье состоится в Берлине.

Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили вопросы, связанные международной конференцией по Ливии, которая 19 января состоится в Берлине. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает ТАСС.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

"Обсуждались различные аспекты, связанные с международной конференцией по Ливии, которая проводится в Берлине 19 января", - говорится в сообщении.

Германия планирует 19 января провести в Берлине международную конференцию по урегулированию ситуации в Ливии, где после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году воцарился хаос, а позднее фактически установилось двоевластие. Пресс-служба Кремля ранее в пятницу подтвердила, что Путин 19 января посетит Берлин для участия в конференции.

В этом мероприятии также могут принять участие глава заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Саррадж и фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА). Кроме того, ожидается участие представителей, в том числе на уровне глав государств, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, Турции, Франции.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что итоговые документы берлинской конференции по урегулированию ситуации в Ливии практически согласованы. Он добавил, что эти документы "в полной мере соответствуют решениям, которые принимал Совет Безопасности [ООН] по ливийскому урегулированию, не содержат каких-либо положений, противоречащих решениям Совбеза".

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