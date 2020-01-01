НАТО открыло первую система беспилотной авиаразведки

Официальная церемония открытия состоялась на острове Сицилия. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев.

Обслуживать эту систему будет персонал в 600 человек nato

Первую систему беспилотной воздушной разведки НАТО открыли на авиабазе Сигонелла в Италии. Об этом заявил в пятницу, 17 января, генсек Альянса Йенс Столтенберг на официальной церемонии открытия системы на острове Сицилия.

"Мы собрались здесь, чтобы приветствовать прибытие (из США - ред.) двух первых беспилотников (RQ-4D Phoenix) по наблюдению за поверхностью земли. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами - от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы", - сказал он.

По его словам, эти системы позволят в любую погоду фиксировать и передавать данные о передвижениях на земле и на морской поверхности и даже обнаруживать мины и импровизированные взрывные устройства.

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"Сегодня НАТО заполнила важнейшую лакуну в своих разведывательных возможностях. Ранее такие разведывательные системы были только у одной страны НАТО (США), теперь все государства альянса смогут оперировать ими. Обслуживать эту систему будет персонал в 600 человек", - заявил генсек альянса.

Он также подчеркнул, что в ходе создания системы AGS "были улучшены и оптимизированы принципы приобретения самой современной военной техники", которую все государства альянса заказали у США.

Ранее в НАТО заявили о защитных мерах от ракет РФ. В 2020 году альянс примет комплекс оборонительных мер в ответ на размещение Россией ракет 9М729, которое является нарушением условий ДРСМД.

Столтенберг прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

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