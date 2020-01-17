Девочка, увидев в сети странный флешмоб, в котором люди поджигали сами себя, решила стать его участницей. "Игра" закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.

Школьница из американского штата Флорида стала участницей интернет-флешмоба, в результате которого она подожгла себя и дом, пишет Daily Mail.

11-летняя девочка увидела в сети флешмоб, в котором люди обливались легковоспламеняющейся жидкостью и поджигали себя. Ребенок решил стать участником опасного действа.

Школьница облилась горючим и чиркнула спичкой. В спальне девочки начался пожар, который мгновенно распространился на весь дом. В соседней комнате находилось еще три человека, они успели эвакуироваться и не пострадали.

Сама участница странного эксперимента сильно обгорела. Она получила ожоги второй степени. У ребенка пострадали руки, живот, бедра и грудь. Девочка перенесла операцию.

По словам сестры школьницы, ей предстоит длинный и тяжелый период лечения и реабилитации.

"Здравый смысл говорит: не лейте на себя легковоспламеняющуюся жидкость и не поджигайте ее", - призвал пожарный маршал Стивен Лоуренс.

Cмотрите фотогалерею: Школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба

Напомним, что под Черниговом в сгоревшем доме нашли два тела. Пожар произошел в одном из дачных домов на территории садоводческого общества.

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