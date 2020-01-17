Посол рассказал, в чем Украина опережает Евросоюз

Маасикас считает, что главным преимуществом Украины есть земля, на которой выращивают популярные в ЕС органические продукты.

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас рассказал, в каких вопросах Украина опережает ЕС, о чем стало известно в его интервью ЕП , опубликванном в пятницу, 17 января.

По его словам, Украина опережает ЕС выращиванием органических продуктов. Это главное преимущество.

"Да! Это ваша земля. Конечно, не только, но это важно. Сейчас органические продукты очень популярны повсюду в Европе, но в Украине я был очень впечатлен возможностями вашей страны в этом вопросе", - заявил Маасикас.

Также европейский политик считает, что Украина опережает Европу по драйву.

"Тот драйв, та динамика, которые есть у вашей страны – это фантастика!" – добавил посол.

Маасикас также поделился, что он большой поклонник Николая Гоголя и его произведений. Он планирует посетить Миргород, чтобы увидеть те места, "где происходило то, о чем он писал".

Напомним, Украина вошла в ТОП-3 экспортеров агропродукции в ЕС. Первое место в рейтинге заняли США, второе - Бразилия.

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