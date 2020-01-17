Протестующие перекрыли доступ в Лувр

Доступ публики в Лувр был закрыт из-за забастовки персонала. Забастовщики перегородили все основные входы в музей.

По призыву профсоюзов сотрудники парижского музея Лувр объявил о забастовке. О закрытии крупнейшего музея мира сообщила на своем интернет-сайте газета Le Parisien.

Отметим, что протест объявили в рамках продолжающихся уже более 40 дней в стране акций протеста против пенсионной реформы.

Забастовщики перегородили все основные входы в музей. Они провели манифестацию на главном входе - под стеклянной пирамидой. Там они разместили плакаты с надписями "Культура в опасности" и "Лувр закрыт из-за забастовки". Кроме отмены намечаемой системы начисления баллов для получения пенсии трудящиеся также требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Как отметили профсоюзы, стеклянная пирамида Лувра была выбрана ими для акции протеста не случайно - именно рядом с ней свой большой митинг проводил Эмманюэль Макрон в мае 2017 года после победы на президентских выборах.

Администрация музея предупредила публику, что если музей и откроется позже в пятницу, то доступ в целый ряд его залов может оказаться невозможным из-за продолжающейся забастовки персонала.

Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

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