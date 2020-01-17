Протестующие перекрыли доступ в Лувр
По призыву профсоюзов сотрудники парижского музея Лувр объявил о забастовке. О закрытии крупнейшего музея мира сообщила на своем интернет-сайте газета Le Parisien.
Отметим, что протест объявили в рамках продолжающихся уже более 40 дней в стране акций протеста против пенсионной реформы.
Забастовщики перегородили все основные входы в музей. Они провели манифестацию на главном входе - под стеклянной пирамидой. Там они разместили плакаты с надписями "Культура в опасности" и "Лувр закрыт из-за забастовки". Кроме отмены намечаемой системы начисления баллов для получения пенсии трудящиеся также требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.
#CGTCulture #CGT #FonctionPublique #culture @cgt_spectacle @SnjCgt@CGT_RadioFrance @CgtFrancetv@UFSE_CGT @FILPAC_CGT— CGT-Culture (@cgt_culture) 17 января 2020 г.
Toute la culture dans la rue
Fermeture du mus'ee du Louvre par des gr'evistes pic.twitter.com/eVijbzz2eP
Как отметили профсоюзы, стеклянная пирамида Лувра была выбрана ими для акции протеста не случайно - именно рядом с ней свой большой митинг проводил Эмманюэль Макрон в мае 2017 года после победы на президентских выборах.
Администрация музея предупредила публику, что если музей и откроется позже в пятницу, то доступ в целый ряд его залов может оказаться невозможным из-за продолжающейся забастовки персонала.
Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
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