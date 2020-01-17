Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Протестующие перекрыли доступ в Лувр

Комментариев: 0
Доступ публики в Лувр был закрыт из-за забастовки персонала. Забастовщики перегородили все основные входы в музей.
Доступ публики в Лувр закрыт
Доступ публики в Лувр закрыт
leparisien.fr

По призыву профсоюзов сотрудники парижского музея Лувр объявил о забастовке. О закрытии крупнейшего музея мира сообщила на своем интернет-сайте газета Le Parisien.

Отметим, что протест объявили в рамках продолжающихся уже более 40 дней в стране акций протеста против пенсионной реформы.

Забастовщики перегородили все основные входы в музей. Они провели манифестацию на главном входе - под стеклянной пирамидой. Там они разместили плакаты с надписями "Культура в опасности" и "Лувр закрыт из-за забастовки". Кроме отмены намечаемой системы начисления баллов для получения пенсии трудящиеся также требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Как отметили профсоюзы, стеклянная пирамида Лувра была выбрана ими для акции протеста не случайно - именно рядом с ней свой большой митинг проводил Эмманюэль Макрон в мае 2017 года после победы на президентских выборах.

Администрация музея предупредила публику, что если музей и откроется позже в пятницу, то доступ в целый ряд его залов может оказаться невозможным из-за продолжающейся забастовки персонала.

Как известно, с 5 декабря во Франции проходит общенациональная забастовка против пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: митинг, Франция, протесты, протест, митинги, Лувр, Акция протеста
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь