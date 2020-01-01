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Стали известны защитники Трампа по делу об импичменте

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СМИ назвали имена троих крупных юристов, которые будут защищать главу США на рассмотрении дела в Сенате США.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп согласовал состав своих защитников в деле об импичменте, которое начало рассматриваться в Сенате. Имена троих из адвокатов в пятницу, 17 января, обнародовало Associated Press.

Так, по данным собеседника агентства, в состав группы юристов, представляющих интересы Трампа, войдут бывший профессор права Гарвардского университета Алан Дершовиц и бывший независимый адвокат Кен Старр, руководивший расследованием в отношении президента Билла Клинтона.

Кроме того, в команду защитников американского президента войдет бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди, который является давним союзником Трампа.

Двумя днями ранее в Конгрессе США назвали имена семерых обвинителей Трампа.

А вчера в Сенате начался судебный процесс импичмента.

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Теги: Импичмент Президента, США, Трамп, Сенат США, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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