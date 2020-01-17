Иранский лидер впервые за восемь лет выступил с проповедью

Иранский лидер вспомнил в своей речи авиакатастрофу МАУ и обозвал американских чиновников "клоунами, которые врут".

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с проповедью впервые за восемь лет, прокомментировав катастрофу МАУ и отношения из США, пишет в пятницу, 17 января, CNN.

В своей проповеди Хаменеи вспомнил "мученическую смерть" генерала, командующего спецподразделения Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и месть Ирана США, назвав ее "Божьим промыслом, а не действием человека".

Иранский лидер назвал чиновников США "клоунами", которые "врут общественности, когда говорят, что США с народом Ирана".

"Если вы (американцы - ред.) стоите близко к Ирану, то только с намерением вонзить нож в грудь народа", - сказал он.

Еще Хаменеи выразил соболезнования близким жертв авиакатастрофы МАУ и заявил, что иностранная пресса пыталась обмануть иранцев, рассказывая об уничтожении самолета.

"Наш враг пытался манипулировать трагической катастрофой самолета, чтобы затмить наши достижения", - сказал он.

Аятолла упомянул также напряженность с Францией, Германией и Великобританией по ядерному соглашению 2015 года.

"Стало ясно, что эти европейские страны являются лакеями Америки ... Но вы, европейские страны, должны помнить, что Америке не удалось поставить иранскую нацию на колени", - сказал он.

Как сообщалось, 17 января Хаменеи заявил, что в деле сбитого украинского самолета есть неясные моменты.

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