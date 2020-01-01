Помпео признал намерения атаковать ядерные объекты Ирана

Госсекретарь США заявил, что рассматривалась возможность превентивного удара по ядерным объектам Ирана.

В CША обсуждали возможность нанесения превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы не допустить появления там ядерного оружия, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, пишут в пятницу, 17 января, РИА Новости.

"Это важный вопрос, над которым мы много думали", — ответил политик на соответствующий вопрос в эфире одной из программ.

Он напомнил о заявлении американского президента Дональда Трампа, который 8 января пообещал, что не позволит Ирану получить ядерное оружие, пока он остается у власти.

Как известно, иранский президент Хасан Рухани заявлял, что его страна не стремится к такой цели, а все заявления об этом — чепуха.

Помпео в свою очередь подчеркнул, что США сделают все, чтобы это заявление оставалось реальным, подтвержденным и проверяемым.