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В Непале умер самый маленький человек на планете

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Хагендра Тапа Магар скончался в возрасте 27 лет. В последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии.
Хагендра Тапа Магар
Хагендра Тапа Магар
 
В Непале на 28-м году жизни умер самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Об этом в пятницу, 17 января, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
 
По словам друзей Магара, в последнее время молодой человек страдал от проблем сердца, астмы и пневмонии. Он был госпитализирован в местную больницу 16 января, где умер на следующий день.
 
Хагендра Тапа Магар родился 14 октября 1992 года в непальском городе Баглунг.
 
В 2010 году рост мужчины составлял 67,08 см, что сделало его самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям.
 
Магар оказался на семь сантиметров выше филиппинца Джунри Балавинга, лишенного возможности стоять и двигаться из-за болезни.
 
Впервые он был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2011 году.
 
 
 
Теперь самым маленьким человеком на планете стал гражданин Колумбии Эдуард Ниньо Эрнандес, рост которого составляет 70,21 см.

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Теги: книга рекордов Гиннеса, смерть, Непал, видео, рост, фото, умер
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Источник: korrespondent.net

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