Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее со словами

Американский лидер прокомментировал недавнюю проповедь аятоллы Али Хаменеи, в которой упоминались США и Европа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует "быть очень осторожным со своими словами". Такое предупреждение американский лидер написал пятницу, 17 января, в Twitter.

"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!" - подчеркнул Трамп.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 января 2020 г.

Напомним, в пятницу Хаменеи выступил с критикой решения Германии, Франции и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров в рамках ядерной сделки.

Он заявил, что Европа лишь повторяет слова США и ей нельзя доверять.

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