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Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее со словами

Комментариев: 1
Американский лидер прокомментировал недавнюю проповедь аятоллы Али Хаменеи, в которой упоминались США и Европа.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует "быть очень осторожным со своими словами". Такое предупреждение американский лидер написал пятницу, 17 января, в Twitter.

"Так называемый верховный лидер Ирана, который в последнее время не был таким верховным, сказал некоторые неприятные вещи о США и Европе. Их экономика терпит крах, а их народ страдает. Он должен быть очень осторожен со своими словами!" - подчеркнул Трамп.
 
Напомним, в пятницу Хаменеи выступил с критикой решения Германии, Франции и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров в рамках ядерной сделки.
 
Он заявил, что Европа лишь повторяет слова США и ей нельзя доверять. 
 

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TarasChuprynka    18.01.2020, 01:58
Оценка:  +21
TarasChuprynka
Тоесть, аятолла, фильтруй базар!
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