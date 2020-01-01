В Мексике произошел взрыв на фабрике пиротехники
В результате инцидента погибли два человека: мужчина и женщина. Также есть пострадавший, который получил сильные ожоги.
В городе Сумпанго на северной окраине Мехико произошел взрыв на складе пиротехники. Об этом 17 января сообщило агентство Associated Press.
Отмечается, что в результате инцидента два человека погибли и еще один серьезно ранен.
Власти штата Мехико заявили, что мужчина погиб на месте, а женщина скончалась в больнице.
Еще один человек получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии.
Жителей района временно эвакуировали в качестве меры предосторожности.
Cмотрите фотогалерею: В Мексике произошел взрыв на фабрике пиротехники
Напомним, в марте прошлого года произошел взрыв на рынке пиротехнических изделий в мексиканском городе Чимальуакан.
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