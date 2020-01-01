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В Мексике произошел взрыв на фабрике пиротехники

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В результате инцидента погибли два человека: мужчина и женщина. Также есть пострадавший, который получил сильные ожоги.
На месте взрыва в Мексике
На месте взрыва в Мексике
twitter.com/LupitaJuarezH
 
В городе Сумпанго на северной окраине Мехико произошел взрыв на складе пиротехники. Об этом 17 января сообщило агентство Associated Press.
 
Отмечается, что в результате инцидента два человека погибли и еще один серьезно ранен.
 
Власти штата Мехико заявили, что мужчина погиб на месте, а женщина скончалась в больнице.
 
Еще один человек получил сильные ожоги и находится в тяжелом состоянии. 
 
Жителей района временно эвакуировали в качестве меры предосторожности.
 
 

Напомним, в марте прошлого года произошел взрыв на рынке пиротехнических изделий в мексиканском городе Чимальуакан.

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Теги: пиротехника, видео, Мексика, фото, взрыв, фейерверк, склад
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Источник: korrespondent.net

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