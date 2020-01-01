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Жан-Поль Готье анонсировал свой последний показ

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Модельер заверил, что не оставит работу в сфере высокой моды и рассказал о новом концепте, который представит в ближайшее время.
 
Французский модельер Жан-Поль Готье объявил, что шоу в парижском театре Шатле 22 января, посвященное 50-летию его карьеры в модной отрасли, станет последним. Об этом говорится в ролике, размещенном в Twitter 17 января.
 
"Привет! Это Жан-Поль Готье. Я приглашаю тебя на 50-летие моей карьеры в театр Шатле 22 января. Придешь? Это будет большой праздник с моими друзьями и мы будем веселиться допоздна. И я хочу поделиться кое-чем: это будет мое последнее дефиле "от кутюр", мое последнее Gaultier Paris Show", - заявил модельер.
 
При этом Готье заверил, что его работа в сфере высокой моды продолжится, и он разрабатывает некий новый концепт, о котором расскажет в ближайшее время.
 
Напомним, в апреле этого года Готье исполнится 68 лет.
 
Знаменитый модельер, который начал карьеру в модном доме Пьера Кардена, создал собственную коллекцию в 1976 году.
 
Модный дом Jean Paul Gaultier S. A., выпускающий одежду и парфюмерию, был основан в 1982 году. 
 
За годы карьеры Готье сотрудничал с Мадонной, Кайли Миноуг, Милен Фармер, Педро Альмодоваром и Люком Бессоном. 
 
 
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Теги: Франция, мода, дизайнер, модные показы, Готье, показ мод
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Источник: korrespondent.net

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