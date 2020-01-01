Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Британии рассказали, как отметят Brexit

Комментариев: 0
В день выхода страны из ЕС британский кабмин проведет внеочередное заседание, а премьер выступит перед нацией со специальным обращением.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
 
В день выхода Великобритании из ЕС 31 января состоится внеочередное заседание правительства страны, а вечером того же дня премьер-министр Борис Джонсон выступит с речью. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства, распространенном в пятницу, 17 января.
 
Напомним, Британия покинет ЕС в 23.00 31 января (01.00 по киевскому времени 1 февраля).
 
"31 января за пределами Лондона состоится специальное заседание кабинета министров. Министры встретятся на севере Англии. Они обсудят повестку премьера и то, как правительство планирует обеспечить процветание и возможности по всему великому союзу Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Вечером, как ожидается, премьер выступит перед нацией со специальным обращением", - указали в пресс-службе Бориса Джонсона.
 
По данным канцелярии премьера, здание на Даунинг-стрит, 10 украсят иллюминацией. В частности, на его черную стену будут проецироваться часы, отсчитывающие минуты до момента выхода королевства из Евросоюза. Также будут подсвечены здания на Уайтхолле.
 
Парламентскую площадь украсят британские флаги. Кроме того, в день Brexit в обращение поступит памятная 50-пенсовая монета, на которой будет написано Мир, процветание и дружба со всеми народами
 
Биг-Бен, вопреки ожиданиям, не ознаменует час Brexit. Запуск часов, которые сейчас ремонтируют, обойдется в слишком большую сумму.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, праздник, Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь