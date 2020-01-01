В Британии рассказали, как отметят Brexit

В день выхода страны из ЕС британский кабмин проведет внеочередное заседание, а премьер выступит перед нацией со специальным обращением.

В день выхода Великобритании из ЕС 31 января состоится внеочередное заседание правительства страны, а вечером того же дня премьер-министр Борис Джонсон выступит с речью. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы правительства, распространенном в пятницу, 17 января.

Напомним, Британия покинет ЕС в 23.00 31 января (01.00 по киевскому времени 1 февраля).

"31 января за пределами Лондона состоится специальное заседание кабинета министров. Министры встретятся на севере Англии. Они обсудят повестку премьера и то, как правительство планирует обеспечить процветание и возможности по всему великому союзу Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Вечером, как ожидается, премьер выступит перед нацией со специальным обращением", - указали в пресс-службе Бориса Джонсона.

По данным канцелярии премьера, здание на Даунинг-стрит, 10 украсят иллюминацией. В частности, на его черную стену будут проецироваться часы, отсчитывающие минуты до момента выхода королевства из Евросоюза. Также будут подсвечены здания на Уайтхолле.

Парламентскую площадь украсят британские флаги. Кроме того, в день Brexit в обращение поступит памятная 50-пенсовая монета , на которой будет написано Мир, процветание и дружба со всеми народами.

Биг-Бен, вопреки ожиданиям, не ознаменует час Brexit. Запуск часов, которые сейчас ремонтируют, обойдется в слишком большую сумму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet