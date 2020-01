В Париже протестующие пытались прорваться в театр, где находился Макрон

C’est pas #Macron qui disait :



Qu’ils viennent me chercher!!



Et quand #OnEstL`a il quitte le th'e^atre des #BouffesDuNord la queue entre les jambes avec les #FDO tout autour et sous les hu'es des manifestants#GiletJaunes #FiersDeLaGr`eve#MacronD'emissionpic.twitter.com/cfzrljUQGT