В США в результате стрельбы погибли четыре человека

Стрелок задержан, а единственный из выживших пострадавших сейчас госпитализирован. Мотивы стрелка пока неизвестны.

В Юте в США в стрельбе погибли четыре человека: стрелок задержан Подробности

В результате стрельбы в городе Грантсвилл в штате Юта в США четыре человека погибли и еще один был ранен. Об этом сообщает CNN в субботу, 18 января.

Инцидент произошел накануне вечером на пересечении улиц Main Street и 130 South. Местная полиция сообщила, что пострадавший был госпитализирован, предполагаемый стрелок был задержан и сейчас находится под стражей.

Обстоятельства стрельбы все еще устанавливаются, но правоохранители успокаивают, что угрозы для местного населения нет.

"Мы обеспокоены ужасными новостями, которые пришли сегодня вечером из Грантсвилла. Мы оплакиваем гибель невинных людей", - написал губернатор Юты Гэри Герберт в Twitter.

Напомним, что ранее ученик погиб при стрельбе в школе Техаса. Неизвестный открыл огонь по людям в школе американского города Хьюстон. В результате ЧП погиб школьник.

Также сообщалось, что в мечети Йемена расстреляли людей, пять погибших. Мужчина открыл стрельбу из автомата в мечети во время полуденной молитвы. Пострадали 11 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet